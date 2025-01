"الإطار" يتجاهل "حل الحشد" ويطمئن إلى "وعود بايدن" في آخر أيامه

2025-01-08 01:25:07 - المصدر: جريدة المدى

 بغداد/ تميم الحسن تشهد بغداد أحداثًا متسارعة قبل ساعات من زيارة يُعتقد أنها "حاسمة" لرئيس الحكومة محمد شياع السوداني إلى طهران.تأتي الزيارة في وقت كشف فيه "الإطار التنسيقي"، لأول مرة، عن معلومات تتعلق باستهداف أمريكي للفصائل المسلحة."الإطار"، الذي يدير الحكومة منذ أكثر من عامين، قدم كل الضمانات، وفقًا لما يقوله مقربون منه، إلى واشنطن. […]

