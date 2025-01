2025-01-08 01:25:07 - المصدر: جريدة المدى

 متابعة / المدى أكد النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، أمس الثلاثاء عدم وجود أي اتفاق سياسي على شكل قانون انتخابات مجلس النواب.وقال الموسوي في تصريح صحفي إن: "الكتل والاحزاب السياسية لغاية الآن لم تتفق على شكل قانون انتخابات مجلس النواب المقبلة وكل جهة سياسية لديها رؤية تختلف عن الأخرى بشأن شكل القانون".وأضاف، أن […]

The post قانون الانتخابات.. لا اتفاق سياسياً على تغييره appeared first on جريدة المدى.