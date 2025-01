2025-01-08 01:25:07 - المصدر: جريدة المدى

 ترجمة / حامد أحمد تناول تقرير لموقع، ذي نيو آراب The New Arab، الاخباري موضوع موافقة الحكومة العراقية على تنفيذ مشروع اقتصادي حيوي طال انتظاره يتمثل بمد خط أنبوب بصرة حديثة الذي يهدف الى تنويع مسالك ومنافذ تصدير النفط الخام العراقي وسط توترات جيوسياسية، مشيرا الى انه سيكون ممرا حيويا حال تعرقل التصدير عبر […]

The post موقع إخباري: أنبوب بصرة حديثة سيعزز صادرات النفط عبر كركوك appeared first on جريدة المدى.