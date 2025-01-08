تدمير مضافات لداعش في سلسلة جبال حمرين بكركوك

2025-01-08 02:25:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلنت قيادة العمليات المشتركة، مساء اليوم الثلاثاء، عن قصف طائرات القوةالجوية العراقية مضافات لتنظيم داعش في سلسلة جبال حمرين بمحافظة كركوك.

وقالتالقيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "من خلال معلومات دقيقة من جهازمكافحة الإرهاب، وبالتنسيق مع خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، وإسنادفني معلوماتي من التحالف الدولي، نفذ صقور الجو الشجعان بواسطة طائرات (F16) ضربات جوية استهدفتمضافات لعصابات داعش الإرهابية المنهزمة في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع قيادةعمليات كركوك".

وبينت"تم تدمير المضافات وعدداً من الكهوف التي ظنت مفارز داعش أنها بعيدة عن أعينوارادة قطعاتنا البطلة، وقد أسفرت هذه الضربات أيضاً عن قتل عدد من العناصرالإرهابية المنهزمة التي كانت ضمن المواقع المستهدفة".

وأكدتالقيادة أنه "أصبح للعمل الأمني والاستخباري المشترك بين الأجهزة والدوائرالاستخبارية دوراً كبيراً في دك أوكار الإرهابيين وتعقب عناصره".