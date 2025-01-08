2025-01-08 08:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، مع تقلص الإمدادات من روسيا وأعضاء أوبك بينما أشارت بيانات تظهر زيادة غير متوقعة في فرص العمل في الولايات المتحدة إلى توسع النشاط الاقتصادي وبالتالي نمو الطلب على النفط.

وارتفع خام برنت 32 سنتا أو 0.42 بالمئة إلى 77.37 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01:35 بتوقيت جرينتش. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42 سنتا أو 0.57 بالمئة إلى 74.67 دولارا.

أظهر مسح أن إنتاج النفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) انخفض في ديسمبر كانون الأول بعد شهرين من الزيادة . وعوضت أعمال صيانة الحقول في الإمارات العربية المتحدة زيادة الإنتاج النيجيرية ومكاسب في أماكن أخرى في المجموعة.

وفي روسيا، بلغ متوسط ​​إنتاج النفط 8.971 ملايين برميل يوميا في ديسمبر/كانون الأول، وهو أقل من هدف البلاد.

وعلى الصعيد الاقتصادي، ارتفعت فرص العمل في الولايات المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني، وكان عدد حالات التسريح منخفضا، في حين أبدى العمال ترددا في ترك وظائفهم، حسبما أظهر مسح فرص العمل وتقلبات العمالة. وترتفع أسعار النفط مع النمو الاقتصادي.

وفي أماكن أخرى بالولايات المتحدة، انخفضت مخزونات النفط الخام الأسبوع الماضي بينما ارتفعت مخزونات الوقود، حسبما ذكرت مصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء.