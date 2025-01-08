برشلونة يلجأ إلى مقتنيات ميسي للتخلص من أزمته المالية

2025-01-08 08:25:02 - المصدر: واع

متابعة – واع

كشفت تقارير صحفية عن سعي حثيث من نادي برشلونة إلى إيجاد حل لأزمته المالية التي تسببت في عدم قدرته على تسجيل الثنائي داني أولمو، وباو فيكتور، في قائمته.

ويتجه نادي برشلونة، حاليًا، لعقد مزاد لبيع الكثير من المقتنيات الخاصة بالنادي وملعب سبوتيفاي كامب نو في الفترة ما بين 23 كانون الثاني الحالي حتى 13 شباط المقبل.

وأشارت التقارير إلى أنّ من بين الأشياء التي سيقوم نادي برشلونة ببيعها هي الخزائن التي استخدمها لاعبو النادي في السنوات الأخيرة ونقاط الجزاء، وأعلام الركلات الركنية، ومنها خزانة ليونيل ميسي، التي تحتوي على مقتنيات تعود للنجم الأرجنتيني في حقبته مع البلاوغرانا.

وكان قد قام كل من ريال مدريد وأتلتيكو مدريد باتباع هذا الأسلوب بعد تحديث ملاعبهم الخاصة، لاستغلال المرافق القديمة للحصول على عوائد مالية كبيرة.