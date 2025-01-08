اليوم.. أربع مواجهات في الجولة 13 لدوري نجوم العراق

2025-01-08 09:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تُقام اليوم الأربعاء، أربع مباريات ضمن منافسات الجولة 13 لدوري نجوم العراق لكرة القدم في بغداد وميسان والبصرة.

وتبدأ المباريات في تمام الساعة 2:30 عصراً، حيث يلتقي فريق الكرخ مع ضيفه فريق القاسم على ملعب الساحر أحمد راضي، كما تقام المباراة الثانية على ملعب ميسان الأولمبي، حيث يواجه فريق نادي نفط ميسان ضيفه فريق الحدود.

وفي الساعة 5:00 مساءً، يستضيف ملعب الفيحاء في البصرة مباراة فريق نفط البصرة مع ضيفه فريق نوروز، بينما يواجه فريق ديالى ضيفه فريق زاخو على ملعب الشعب الدولي في تمام الساعة 7:30 مساءً.

وشهدت مباراة الأمس بين كربلاء ودهوك أحداث شغب، حيث تعرض حكم المباراة حسين فلاح للاعتداء من قبل أحد أفراد جمهور كربلاء الذي رمى حجراً على رأسه، مما أدى إلى إصابته بنزيف وفقدانه الوعي، ليتم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة.

من جانبها، أعربت لجنة الحكام المركزية في الاتحاد العراقي لكرة القدم مساء الثلاثاء عن أسفها الشديد واستنكارها لهذا الاعتداء، مشيرة إلى أن الحكم تعرض لضربة بحجر كبير على رأسه مما أفقده الوعي، وتم نقله لتلقي العلاج.