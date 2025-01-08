رئيس الوزراء يتوجه إلى طهران في زيارة رسمية

2025-01-08 09:35:01 - المصدر: واع

بغداد-واعغادر رئيس مجلس الوزراء العاصمة بغداد، اليوم الاربعاء، متوجهاً إلى طهران .وذكر ‏المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان له تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني غادر العاصمة بغداد، اليوم الاربعاء، متوجهاً إلى طهران في زيارة رسمية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية".