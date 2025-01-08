2025-01-08 09:40:03 - المصدر: واع

بغداد- واعترأس وزير الثقافة والسياحة والآثار ، أحمد فكاك البدراني، اجتماع اللجنة المركزية لاستكمال تحضيرات انطلاق الفعاليات الرسمية لبغداد عاصمة السياحة العربية.وذكر بيان لوزارة الثقافة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الأربعاء، أن "البدراني ترأس الاجتماع بحضور وكيلي الوزارة، قاسم طاهر السوداني وفاضل محمد البدراني ورئيس هيئة السياحة وكالةً، ناصر غانم مراد وعدد من الكادر المتقدم في الوزارة ناقش خلاله التحضيرات اللوجستية والترويجية للمناسبة التي ستتوج بافتتاح المكتب الإقليمي لمنظمة السياحة العربية في بغداد".وأضاف البيان أن "اللجنة قررت دعوة شبكة الإعلام العراقي لتصميم شعار المناسبة مع توجيه دوائر الوزارة باعتماد ترويسة وشعار (بغداد عاصمة السياحة العربية 2025) ، في مخاطباتها وكتبها الرسمية، بالاضافة الى مفاتحة مكتب دولة رئيس الوزراء باعتماد الشعار في كتب جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية".وأوضح وزير الثقافة أن "المنهاج يتضمن عقد ندوات متخصصة للتعريف بمشروع بغداد عاصمة السياحة العربية 2025، الذي ينطلق يوم الثاني من شباط المقبل بتسليم رئيس المنظمة العربية للسياحة مفتاح بغداد عاصمة السياحة العربية الى دولة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني وبحضور وزير الثقافة والسياحة والآثار وعدد من وزراء السياحة العرب".