البصرة تقرر إنشاء مستشفى لعلاج مرضى السرطان بعد ازدياد اعدادهم

2025-01-08 09:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مجلس محافظة البصرة، يوم الأربعاء، عن تصويت المجلس على إنشاء مستشفى متخصص لعلاج مرضى السرطان بسعة 100 سرير في شمال المحافظة.

وقال عضو المجلس حسن الفارس، لوكالة شفق نيوز إن "المستشفى الذي صوت على إنشائه مجلس المحافظة سينفذ من مبالغ المنافع الاجتماعية، وسيتم التنسيق مع الجهات المعنية لبدء العمل به قريبا".

ولفت إلى أن "إنشاء هذا المستشفى كان من ضمن مطالب الحراك الشعبي في مناطق شمال البصرة خصوصاً بعد الازدياد الملحوظ في أعداد الإصابات بأمراض السرطان".

وقبل 10 أيام، خرج المئات من أهالي قضاء الصادق بمحافظة البصرة، بتظاهرات كبيرة تطالب بالخدمات المعدومة في أحيائهم السكنية.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، فإن المئات من المتظاهرين تجمهروا قرب أحد الحقول النفطية للمطالبة بالخدمات المعدومة في القضاء وتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة.

وأضاف أن المتظاهرين هددوا بإجراءات تصعيدية تتضمن غلق عدد من المنشآت النفطية في البصرة، لافتاً إلى أن المحتجين رفعوا شعارات (علي وياك علي) و(هيهات من الذلة).