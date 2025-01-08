السوداني يصل إلى إيران في زيارة رسمية

2025-01-08 10:10:06 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء، الى العاصمة طهران في زيارة رسمية تلبية للدعوة التي وجهها له الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

وكشفت مصادر مطلعة، أمس الثلاثاء، أن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، سيناقش في زيارته المقررة إلى طهران جملة من الملفات ذات الاهتمام المشترك للبلدين، فضلاً عن الملف السوري وضبط الأمن في المنطقة، إلى جانب توسط العراق بين إيران والولايات المتحدة لحلحلة بعض الملفات.

وبحسب المصادر التي تحدثت لوكالة شفق نيوز، فإن "رئيس الوزراء سيناقش مع المسؤولين الإيرانيين جملة من الملفات ذات الاهتمام المشترك من بينها مناقشة الاستراتيجية الجديدة في التعاون مع المتغيرات الاقليمية، بما فيها الملف السوري وضبط الأمن في المنطقة من خلال فعاليات مختلفة، منها إقامة مؤتمر لدول الجوار للعراق وسوريا (حوار بغداد) لمساعدة الشعب السوري في تشكيل حكومته".

وأضافت، "كما سيبحث في الزيارة آليات التعاون في تشكيل مركز دولي لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وأيضاً ملف الملاحة وعودتها كما في السابق، إلى جانب مناقشة ملف الغاز الإيراني والأموال المتراكمة بذمة العراق إزاء ذلك، فضلاً عن ملف الأموال المجمدة والتخفيف من الحصار على إيران".

وتابعت، "بالإضافة إلى ما سبق، سيتم بحث إعادة الحوار بين إيران والولايات المتحدة بوساطة عراقية لحلحلة بعض الملفات التي تتعلق بالبرنامج النووي، لذلك ستحظى زيارة السوداني باهتمام ايراني كبير".

و يوم امس، أكد السفير الايراني لدى بغداد محمد كاظم آل صادق، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني سيزور اليوم الأربعاء العاصمة طهران تلبية لدعوة رسمية وجهها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية شبه رسمية اليوم الثلاثاء عن آل صادق قوله، إن زيارة السوداني الى طهران تستغرق يوماً واحداً حيث سيجري خلال لها بحث القضايا الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية، خاصة في سوريا.

وكان المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أعلن يوم الأحد، أن الأخير يعتزم زيارة إيران، الأربعاء 8 كانون الثاني 2025.

وأوضح المكتب في بيان، أن "الزيارة ستتضمن بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، وذلك في ضوء ما تحقق خلال زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى بغداد في شهر أيلول من العام الماضي، فضلاً عن التطورات التي تشهدها المنطقة".

وقبل ذلك، كشف مصدر مطلع، لوكالة شفق نيوز، أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني سيزور إيران لبحث التطورات في المنطقة.

وكان السوداني قد أجرى زيارات عديدة إلى دول المنطقة بعد سقوط نظام بشار الأسد، منها الأردن والسعودية، حيث ناقش مع قادة هذه الدول قضايا أمنية.

كما شارك العراق في مؤتمر العقبة الذي عقد في الأردن، بمشاركة دول عدة بينها الولايات المتحدة.

يذكر أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان زار العراقي في 11 من أيلول/سبتمبر الماضي، وقام بجولة لثلاثة أيام شملت بغداد، أربيل، السليمانية، النجف، كربلاء والبصرة.

كما زار السوداني وفي 22 من أيار/مايو الماضي طهران للمشاركة في مراسم تشييع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي لقي مصرعه إثر تحطم طائرته.