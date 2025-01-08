الحكيم يؤيد استحداث محافظة حلبجة في العراق

2025-01-08 10:10:06 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعرب زعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، يوم الأربعاء، عن تأييده التصويت على استحداث محافظة حلبجة في العراق.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم على هامش زيارته للنصب التذكاري لضحايا الهجوم الكيمياوي على مدينة حلبجة الذي شنه النظام السابق للعراق في ثمانينيات القرن المنصرم.

وقال الحكيم خلال المؤتمر الصحفي، إن "جريمة حلبجة إعتداء على الإنسان وهي جريمة تستوجب التعريف بها، وحمّلنا أهل حلبجة تلك المسؤولية خاصة الأجيال الجديدة فالعالم لا يعرف المزيد عن حلبجة".

وتابع بالقول إن "حلبجة تحتاج مراكز صحية وتأهيل نفسي ومراكز بيئية"، داعيا الى "التصويت عليها كمحافظة عراقية مما يزيد تخصيصاتها ويوفر فرص استثمارية وذلك يمثل أفضل تكريم عوائل الشهداء".