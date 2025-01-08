اليوم.. أربع مواجهات لحساب الجولة الـ 13 من دوري نجوم العراق

2025-01-08 10:15:02 - المصدر: واع

بغداد - واعتقام اليوم الأربعاء، أربع مباريات، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري نجوم العراق للموسم الحالي.فعلى ملعب الساحر أحمد راضي، يلتقي الكرخ مع ضيفه فريق القاسم في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً، وفي التوقيت ذاته يلعب فريق نفط ميسان مع ضيفه القادم من العاصمة بغداد، فريق الحدود، ويستضيف ملعب الفيحاء في محافظة البصرة، مواجهة تجمع فريق نفط البصرة مع فريق نوروز في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتختتم مواجهات اليوم الأربعاء، بلقاء يجمع بين ديالى وزاخو على ملعب الشعب الدولي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.



