2025-01-08 10:15:02 - المصدر: واع

متابعة - واع

حدد ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، موعدا لإنهاء مغامرته مع الديوك، التي بدأت منذ صيف 2012.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن ديشامب قرر الرحيل عن الديوك بنهاية عقده في كأس العالم 2026.

وأضافت الصحيفة أن ديشامب سيعلن عن هذا القرار خلال مشاركته في حدث خيري رفقة زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء.

وأضافت أن ديشامب استقر على إنهاء مغامرته مع منتخب فرنسا منذ فترة، ويرى أن الوقت الحالي هو المناسب لحسم مستقبله.

وقاد المدرب الفرنسي منتخب بلاده للتتويج بلقبي كأس العالم 2018 ودوري أمم أوروبا في 2021 بينما خسر نهائي يورو 2016 وكأس العالم 2022.

ويبدأ منتخب فرنسا مشواره في العام الجديد 2025 بمواجهة كرواتيا في دور الثمانية ببطولة دوري أمم أوروبا خلال شهر أذار المقبل.