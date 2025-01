2025-01-08 10:15:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/خاصأعلنت مصادر أمنية أن لواء "الطفوف" انسحب من مواقع تمركزه في محافظة الأنبار، حيث تسلمت شرطة المحافظة المهام الأمنية لبعض النقاط. ويأتي هذا التطور وسط تساؤلات متزايدة حول مستقبل الفصائل العراقية المسلحة ودورها في المرحلة المقبلة، في ظل التحولات الأمنية والسياسية التي تشهدها المنطقة. وقال مصدر أمني، إن "شرطة الأنبار المحلية تسلمت نقطتين أمنيتين استراتجيتين […]

The post الطفوف ينسحب وشرطة الأنبار تتسلم المسؤولية.. ما مستقبل الفصائل في الغربية؟ appeared first on جريدة المدى.