الإعمار: الإعلان عن 6 مدن سكنية جديدة الأسبوع المقبل

2025-01-08 10:15:10 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تعلن وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة الأسبوع المقبل عن ست مدن سكنية جديدة في المحافظات تمهيداً لإحالتها للتنفيذ بعد دراسة عروض الشركات والمطورين. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة المهندس نبيل الصفار في حديث لـالصباح تابعته الاقتصاد نيوز، إن الوزارة أحالت خلال المدة الماضية خمس مدن سكنية للتنفيذ إلى الشركات وشملت مدينتي الجواهري وعلي الوردي في بغداد، والغزلاني في الموصل وضفاف كربلاء بمحافظة كربلاء المقدسة والجنائن المعلقة في بابل. وأشار إلى أن الوزارة ستنتهي الأسبوع المقبل من الإعلان عن ست مدن سكنية جديدة وهي المتنبي في واسط والسلام في مدينة النجف الأشرف، فضلاً عن مدينة أور في ذي قار والمجر في ميسان، إلى جانب مدينة بلد في محافظة صلاح الدين والوركاء في المثنى. ولفت الصفار إلى أن الوزارة ستعمل بعد الانتهاء من الإعلان عن هذه المدن على تشكيل لجان لاختيار الشركات والمطورين الأنسب للتنفيذ بالاعتماد على معايير المفاضلة المحددة التي تتضمن توفر خطة تمويل للمشروع بنسبة 25 بالمئة من قيمته، وكذلك مقدار ما يقدمه المستثمر من أرض مخدومة أو وحدات سكنية أو أي أنشطة خدمية تسلم للجهات القطاعية مجاناً. وأضاف أن المعايير تشمل أيضاً نسبة الاستدامة في المدينة حسب متطلبات المعيار الأخضر، إلى جانب فترة تنفيذ المشروع في حالة تمكن المستثمر من إنجازه بمدة أقل، علاوة على سعر الوحدات السكنية، إذ يتم منح درجة كاملة لأقل الأسعار وحسب نوع الوحدات السكنية وأصنافها واحتساب العرض الأوطأ سعراً كمعيار مفاضلة، فضلاً عن جودة التصميم والمخططات والمواصفات الفنية. وتابع الصفار أن توفير وسائل نقل حديثة من ترام أو مترو أو قطار معلق يدعم منح درجة مفاضلة كاملة للعرض، كما تشمل المعايير نسبة مساحة الأرض المخصصة لإقامة الأنشطة الاقتصادية لأهالي المدينة من صناعة وتجارة.