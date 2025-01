2025-01-08 11:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

طهران/ عراق اوبزيرفر وصل رئيس مجلس الوزراء ،محمد شياع السواني ،اليوم الاربعاء، في زيارة رسمية الى ايران وفي بيان تلقته “عراق اوبزيرفر “أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يصل إلى طهران في مستهلّ زيارة رسمية لأيران”

The post السوداني يصل إلى طهران first appeared on Observer Iraq.