استقرار الأجواء في العراق مع توقعات بطقس غائم جزئي وأمطار خفيفة نهاية الأسبوع

2025-01-08 11:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر اعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي عن استقرار الأجواء في معظم أنحاء العراق اليوم الأربعاء، مع توقعات باستمرار الطقس المستقر والصحو في الأيام المقبلة. وذكرت النشرة الجوية أن درجات الحرارة تتراوح بين 7 إلى 21 درجة مئوية، مع رياح خفيفة إلى متوسطة السرعة. وأشارت الهيئة إلى احتمالية ظهور غيوم جزئية …

