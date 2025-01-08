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تعيينات الخدمة الاتحادية مناصفة بين الصيدلة وطب الأسنان والمهن الصحية

تعيينات الخدمة الاتحادية مناصفة بين الصيدلة وطب الأسنان والمهن الصحية
تعيينات الخدمة الاتحادية مناصفة بين الصيدلة وطب الأسنان والمهن الصحية
2025-01-08 11:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق أوبزيرفر اعلن مجلس الخدمة الاتحادية ان توزيع تعيينات ذوي المهن الطبية والصحية سيكون بواقع 90 بالمئة بالمناصفة بين خريجي الصيدلة والأسنان والكليات التقنية و تخصيص 10 بالمئة لخريجي المعاهد الأخرى التقنية والطبية. واضاف في بيان: انه تم إعداد خطط خاصة لمعالجة أزمة البطالة تنسجم مع نتائج التعداد السكاني التي سيتم الإعلان عنها خلال …

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تعيينات الخدمة الاتحادية مناصفة بين الصيدلة وطب الأسنان والمهن الصحية

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