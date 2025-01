تعيينات الخدمة الاتحادية مناصفة بين الصيدلة وطب الأسنان والمهن الصحية

2025-01-08 11:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق أوبزيرفر اعلن مجلس الخدمة الاتحادية ان توزيع تعيينات ذوي المهن الطبية والصحية سيكون بواقع 90 بالمئة بالمناصفة بين خريجي الصيدلة والأسنان والكليات التقنية و تخصيص 10 بالمئة لخريجي المعاهد الأخرى التقنية والطبية. واضاف في بيان: انه تم إعداد خطط خاصة لمعالجة أزمة البطالة تنسجم مع نتائج التعداد السكاني التي سيتم الإعلان عنها خلال …

