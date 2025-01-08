2025-01-08 11:27:04 - المصدر: ايشان

كشفتْ لجنة التربية النيابيَّة عن وجود مناقشاتٍ بشأن دمج وتكييف مناهج المتقدِّمين للامتحانات الخارجيَّة لمرحلتي الثالث المتوسّط والسادس الإعداديّ. وقال عضو اللجنة طعمة عبد الله لجريدة “الصباح”، تابعته منصة “إيشان”: إنَّ “أعضاء اللجنة النيابيَّة يناقشون مبدئياً، دمج المناهج وتكييف المواضيع لبعض المناهج الدراسيَّة للمتقدِّمين للامتحانات الخارجيَّة التمهيديَّة للمراحل المتوسِّطة والإعداديَّة المنتهية”، مؤكّداً أنه “في حال […]

ظهرت المقالة تحرك لتكييف مناهج المتقدمين للامتحان الخارجي أولاً على ايشان.



