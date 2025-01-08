2025-01-08 11:27:04 - المصدر: ايشان

يعد العام 2025 العلماء بمجموعة من الظواهر الفلكية الفريدة ستتخللها “عروض” ستقدمها الكواكب والمجرات. و من اختفاء حلقات زحل إلى ذروة الأضواء الشمالية التي تحدث مرة كل عقد، جمعنا لكم أبرز الظواهر الفلكية التي يجب أن تترقبوها هذا العام، والتي ستضفي سحرا خاصا على سماء الليل. الموكب الكوكبي في الثامن والعشرين من فبراير، ستصطف جميع الكواكب […]

ظهرت المقالة كواكب تصطف وحلقات زحل تختفي.. ظواهر فلكية فريدة يشهدها 2025 أولاً على ايشان.



