2025-01-08 11:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء (8 كانون الثاني 2025)، عن إصابة امرأة وفتاة وطفلة بحادثتين منفصلتين في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "فتاة تولد 2005 أصيبت بطلقة في يدها داخل دارهم ضمن منطقة السيدية، نتيجة عبثها بسلاح والدها الذي يعمل موظفا في وزارة النفط، حيث تم نقلها الى المستشفى والتحفظ على والدها لحين انتهاء التحقيق".

وأضاف المصدر أنه في حادثة ثانية، "أصيبت امرأة وطفلتها التي تبلغ من العمر 5 سنوات، نتيجة حادث حريق اندلع داخل مطبخهم، بسبب خلل في الطباخ، ضمن مجمع البتول في مدينة الكاظمية"، مبيناً أنه "تم اخماد النيران ونقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج".