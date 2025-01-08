إصابة 8 اشخاص في حوادث سير متفرقة بديالى

2025-01-08 11:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الاربعاء (8 كانون الثاني 2025)، إصابة 8 أشخاص في 3 حوادث سير متفرقة داخل المحافظة خلال الساعات الماضية.

وقال مدير إعلام دائرة صحة ديالى، فارس العزاوي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "ثلاثة حوادث سير وقعت في مناطق متفرقة من ديالى، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص، بينهم حالة حرجة تم نقلها إلى طوارئ المستشفيات الرئيسية لتلقي العلاج".

وأضاف العزاوي أن "الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث تعود إلى التجاوز الخاطئ، السرعة الزائدة، فضلا عن استخدام الهاتف أثناء القيادة"، مشيراً إلى أن "معدل حوادث السير منذ بداية عام 2025 وحتى الآن مرتفع للغاية، مما يثير القلق من أن يكون العام الجاري شاهداً على إحصائيات مقلقة لحوادث السير".

وأوضح أن "حوادث السير خلال العام الماضي تسببت في مصرع نحو 300 شخص وإصابة أكثر من 5000 آخرين في مختلف مناطق ديالى"، مجدداً دعوته إلى "الانتباه أثناء قيادة السيارات، ومتابعة الصبية والمراهقين، خاصة ممن يقودون الدراجات النارية أو الستوتات، كون هذه الفئة تمثل نسبة غير قليلة من ضحايا حوادث السير".

وفي وقت سابق قال مدير اعلام دائرة صحة ديالى فارس العزاوي، عن إصابة 17 شخصا بينهم ضابط في حوادث سير متفرقة في المحافظة، مبينا ان الحوادث غالبا ماتحدث بسبب سوء الطقس او السرعة غير القانونية.