بغداد والبصرة.. إصابة طفلتين وامرأة بحريق ورصاصة ومصرع امرأة بصعقة كهربائية

2025-01-08 11:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء،بإصابة طفلة برصاصة جراء عبثها بسلاح والدها، فيما بين أن امرأة وطفلتها، نجتا منحريق اندلع في منزلهما، وذلك بحادثين منفصلين في العاصمة بغداد، كما أن امرأةخمسينية توفيت بسبب صعقة كهربائية داخل منزلها بمحافظة البصرة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "فتاةتولد 2005 نتيجة عبثها بسلاح والدها، الذي يعمل موظف في وزارة النفط".

وأضاف أن "الإصابة كانت في يد الطفلة،وجرت في منزلهم بمنطقة السيدية ببغداد، وتم نقلها الى المستشفى والتحفظ على والدهالحين انتهاء التحقيق".

وتابع أن "طفلة تبلغ من العمر 5 سنواتووالدتها، نجتا من حادث حريق اندلع داخل مطبخهما بسبب خلل في الطباخ، ضمن مجمعالبتول في مدينة الكاظمية، وتم إخماد النيران ونقلهما الى المستشفى لتلقيالعلاج".

وإلى محافظة البصرة، بين المصدر، أن"امرأة في الـ55 من عمرها، لقت مصرعها بصعقة كهربائية داخل منزلها في خورالزبير، غرب البصرة".