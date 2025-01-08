النقل: أكثر من 252 ألف مسافر تنقلوا على متن الطائر الأخضر خلال كانون الاول

2025-01-08 11:35:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت إدارة الخطوط الجوية العراقية، اليوم الأربعاء، عن إجمالي عدد المسافرين الذين تم نقلهم الى مختلف الوجهات المحلية والخارجية خلال شهر كانون الأول الماضي. وذكر بيان لوزارة النقل تلقته الاقتصاد نيوز، أن عدد المسافرين بلغوا 252,892 مسافراً في حين بلغ عدد الرحلات 1,767 رحلة مباشر وهي معدلات تعكس نجاح الشركة في تلبية الطلب المتزايد على خدماتها. وتابع البيان أن إدارة الشركة بدأت عام 2025 بخطة تشغيلية طموحة تتضمن رفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين ، إلى جانب توسيع شبكة الوجهات لتلبية تطلعات المسافرين واحتياجاتهم وتحسين تجربة السفر على متن إسطولها الجوي وترسيخ مكانة الخطوط الجوية العراقية كشركة رائدة في المنطقة تسهم في تحقيق رؤية العراق التنموية.