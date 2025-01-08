2025-01-08 11:40:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة العامة لشؤون الألغام في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، تطهير مليونين و965 ألفاً و922 متراً مربعاً من الأراضي من الألغام في الاقليم، كما تمت إزالة وتدمير آلاف القطع من المتفجرات.

وقال رئيس الهيئة جبار مصطفى في مؤتمر صحفي عقده اليوم في اربيل وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إنه تمت إزالة وتدمير 3 آلاف و531 لغما مضادا للأفراد و27 لغما مضادا للدبابات و21 ألف و750 قطعة متفجرة و29 عبوة ناسفة.

واضاف أنه في العام الماضي، سقط 11 شخصاً ضحية بسبب الألغام الأرضية في اقليم كوردستان، وأصيب سبعة منهم وتوفي أربعة، مشيرا الى استفادة 72 ألف شخص من تطهير الأراضي الملغومة.