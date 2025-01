2025-01-08 11:45:03 - المصدر: عراق اوبزيرفر

واسط/ عراق اوبزيرفر اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، القاء القبض على متهم بمنح القروض للمواطنين بطريقة (الربا) بحوزته سجلات لمنح القروض في محافظة واسط. وذكرت الوزارة في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، ان “مديرية مكافحة الجريمة المنظمة بالتعاون مع قيادة شرطة واسط القت القبض على متهم يمنح القروض المالية للمواطنين مستغلاً حاجتهم إلى المال مقابل فوائد …

The post استغل حاجة الناس.. القبض على مُرابٍ في واسط first appeared on Observer Iraq.