الرئيس الإيراني: لدينا مع العراق هواجس مشتركة حول التطورات السورية

2025-01-08 12:50:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الأربعاء، عن وجود هواجس مشتركة مع العراق بشأن التطورات المتسارعة في سوريا، فيما أشار إلى أن احتمالية إعادة تفعيل الخلايا الإرهابية يشكل هاجساً لطهران وبغداد.

وقال بزشكيان، في مؤتمر مشترك مع السوداني في طهران وتابعته شفق نيوز، إن "اللقاء مع رئيس الوزراء العراقي بحث التطورات في المنطقة والمفاوضات الثنائية كانت جيدة"، مبيناً أن "طهران لديها هواجس مشتركة مع العراق بشأن التطورات في سوريا ووحدة أراضيها وضرورة انسحاب الكيان الصهيوني منها".

وأضاف بزشكيان، أن "احتمالية إعادة تفعيل الخلايا الإرهابية في المنطقة يشكل تحدياً بالنسبة للعراق وإيران على المستوى الأمني"، مشيراً إلى أن "العراق يمر بفترة جيدة من الاستقرار والتنمية وطهران تأمل استمرارها".

وبشأن المباحثات الثنائية، أشار بزشكيان، إلى أن "اللقاء تطرق أيضاً إلى التعاون الاقتصادي والتجاري مع العراق، فضلاً عن التأكيد على أهمية تسريع العمل في إنجاز خط الشلامجة السككي".

هذا والتقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قبل قليل، الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في قصر سعد آباد، بعد وصوله إلى طهران صباح اليوم في زيارة رسمية.