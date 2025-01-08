منتخب الركبي يختتم معسكره في إيران ويعود اليوم إلى أرض الوطن

2025-01-08 12:55:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – عبد الرحمن حميداختتم منتخبنا الوطني للركبي، معسكره التدريبي الذي أقيم في مدينة مشهد الإيرانية، استعداداً للاستحقاقات الخارجية المقبلة.وقال الأمين العام لاتحاد اللعبة، محمد حنون الجزائري، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء: إن" منتخبنا أنهى معسكره الذي استمر لمدة عشرة أيام تحت إشراف مدرب المنتخب الوطني، عمرو متولي، ومن المؤمل أن يعود اليوم الى أرض الوطن"، مبيناً أن " المعسكر جاء تحضيراً للبطولة العربية التي ستقام في مدينة الإسكندرية بمصر منتصف شهر شباط المقبل، حيث سيشارك العراق بفئة الرجال فقط".وأضاف الجزائري أن" الاتحاد يواجه تحديات مالية كبيرة، حيث لا يمتلك ميزانية مالية مستقرة ولا يتلقى أي دعم حكومي، على الرغم من كونه اتحاداً أولمبياً معترفا به"، لافتاً الى أن" اللجنة الأولمبية العراقية هي الداعم الوحيد للاتحاد، حيث رصدت مبالغ مالية لتمويل تحضيرات المنتخب والمشاركة في البطولة العربية".وتابع الجزائري أن" اللاعبين أظهروا مستوى عالياً من الأداء خلال المعسكر، حيث شارك المنتخب في بطولة رباعية مصغرة، وحصل على المركز الثالث".