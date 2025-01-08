"بالوثيقة" بغداد ترسل رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر 12

2025-01-08 12:55:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أرسلت وزارة المالية، اليوم الأربعاء (8 كانون الثاني 2025)، رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر كانون الأول من عام 2024.

وحسب وثيقة صادرة عن وزارة المالية تابعتها "بغداد اليوم" فإن وزارة المالية أرسلت رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر 12 لشرائح المتقاعدين وعقود البيشمركة والرعاية الاجتماعية ومؤسسات أخرى".

من جهتها، امتنعت حكومة الإقليم عن صرف رواتب الموظفين عن شهر كانون الأول، بحجة عدم وصول المبالغ".













