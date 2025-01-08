جنايات كربلاء: السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات يحمل الجنسية الأجنبية

2025-01-08 13:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كربلاء

أصدرت محكمة جنايات كربلاء، اليوم الأربعاء (8 كانون الثاني 2025)، حكما بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات، يحمل جنسية أجنبية عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "المدان ضبط بحوزته 2 كيلو غرام من مادة المثيل امفيتامين والافيون والحشيشة المخدرة".

وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة 27 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".