النقل تعلن قرب افتتاح خط سكك حديد ساوة حجامة

2025-01-08 13:00:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

اعلنت وزارة النقل اليوم الاربعاء ، قرب افتتاح خط سكك حديد ساوة حجامة في المثنى بعد أن أنجز بنسبة 100 . وقال المتحدث بأسم الوزارة ميثم الصافي، أن العام الماضي شهد تأهيل وتشغيل 12 خطا للسكك الحديدية بما في ذلك خط حديد ساوة _حجامة. وأضاف الصافي، أن هذه المشاريع هي جزء مهم من رؤية الوزارة لتعزيز البنية التحتية للنقل ودعم التكامل بين مشاريع السكك الحديدية ويأمل الصافي اسهام الخط الجديد لسكة حديد ساوه _حجامة في تسهيل حركة النقل بين المناطق المختلفة وتحقيق نقلة نوعية في قطاع النقل .