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170 قانوناً معطلاً.. وعنوز يدعو البرلمان لوضع استراتيجية واضحة في تشريع القوانين

170 قانوناً معطلاً.. وعنوز يدعو البرلمان لوضع استراتيجية واضحة في تشريع القوانين
170 قانوناً معطلاً.. وعنوز يدعو البرلمان لوضع استراتيجية واضحة في تشريع القوانين
2025-01-08 13:05:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/متابعةدعا عضو اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأربعاء، محمد عنوز، رئاسة مجلس النواب لوضع استراتيجية جديدة وواضحة في تشريع القوانين . وقال عنوز، إن "ما تبقى من عمر البرلمان ينبغي أن يوظف في تمرير القوانين الخلافية والجدلية التي طال انتظارها لسنوات ". وأضاف ان " هناك عشرات القوانين لاتزال في اداراج الحكومة والبرلمان لم تر النور […]

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