2025-01-08 13:05:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/متابعةدعا عضو اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأربعاء، محمد عنوز، رئاسة مجلس النواب لوضع استراتيجية جديدة وواضحة في تشريع القوانين . وقال عنوز، إن "ما تبقى من عمر البرلمان ينبغي أن يوظف في تمرير القوانين الخلافية والجدلية التي طال انتظارها لسنوات ". وأضاف ان " هناك عشرات القوانين لاتزال في اداراج الحكومة والبرلمان لم تر النور […]

