الخطوط العراقية تنقل أكثر من ربع مليون مسافر في ديسمبر وتعلن عن خطة طموحة لعام 2025

2025-01-08 13:05:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/متابعة أعلنت إدارة الخطوط الجوية العراقية، اليوم الأربعاء، أنها نقلت أكثر من 252,892 مسافرًا خلال شهر ديسمبر الماضي، عبر 1,767 رحلة مباشرة إلى مختلف الوجهات المحلية والدولية. ووصفت وزارة النقل، في بيان رسمي، هذه الأرقام بأنها تعكس نجاح الشركة في تلبية الطلب المتزايد على خدماتها. وأكد المدير العام للخطوط الجوية العراقية، مناف عبد المنعم عاجل، […]

