بيت المسيب الثقافي يحتفي بالذكرى 104لتأسيس الجيش العراقي

2025-01-08 13:40:02 - المصدر: واع

بابل- واع- عدي العبادياحتفى بيت المسيب الثقافي، بالذكرى 104لتأسيس الجيش العراقي.وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "البيت الثقافي نظم ندوة حوارية بعنوان" الجيش العراقي سور الوطن ودرعه الحصين" والتي ضيف فيها الباحث في الشؤون العسكرية، عدنان الراجحي الذي استهل حديثه باستعراض السفر الخالد للجيش العراقي وتضحياته الجسام منذ تأسيسه وليومنا هذا وهو فخر وعز العراق".وقال الراجحي: "نواة تأسيس الجيش كانت في السادس من كانون الثاني 1921 في عهد الملك فيصل الأول، على يد مجموعة من الضباط، وضم التشكيل الأول 14 ضابطاً واستمرت مراحل التشكيل والتطوير والإصلاح ليصبح جيشاً عقائدياً ودرعاً حصيناً للبلاد".وأشار المراسل الى أن "الندوة شهدت مداخلات وأسئلة أجاب عليها الراجحي الذي أعرب عن شكره للبيت الثقافي على هذا الاستذكار لبطولات الجيش العراقي".