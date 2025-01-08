رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة العمل لإطلاق سراح الموقوفين ممن انتهت محكومياتهم

2025-01-08 13:40:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، ضرورة مواصلة العمل لإطلاق سراح الموقوفين والمعتقلين ممن انتهت مدد محكومياتهم.وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم في قصر بغداد، وزير العدل خالد شواني".وأضاف، أنه "جرى خلال اللقاء، بحث خطط الوزارة وجهودها على طريق الاهتمام بواقع السجون وآليات العمل في الدوائر العدلية".وأكد رئيس الجمهورية "ضرورة مواصلة العمل والتنسيق بين أطراف اللجنة المشتركة لإطلاق سراح الموقوفين والمعتقلين ممن انتهت مدد محكومياتهم أو ممن تم إلغاء أحكامهم من محكمة التمييز".وأشار إلى "أهمية تفعيل آليات التواصل والتعاون بين دوائر وزارة العدل وباقي الجهات ذات العلاقة لغرض تسهيل إجراءات مراجعة المواطنين لدوائر الوزارة وإكمال معاملاتهم بعيداً عن الروتين وبما يحفظ حقوقهم".من جانبه أعرب وزير العدل ،عن شكره "لرئيس الجمهورية على دعمه للوزارة، فضلاً عن حرصه على إرساء أسس العدالة وتأكيده على مكافحة الفساد، وتحسين أوضاع السجون"، مستعرضاً مهام وأعمال الوزارة وخططها المستقبلية الرامية إلى تطبيق مبادئ العدالة والنزاهة.