بواقع 40 ألفا وبدفعات .. العمل العراقية تطلق مشروع الإعانات للحوامل والأطفال

2025-01-08 13:40:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أطلق وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الأربعاء، مشروع الإعانات النقدية التحفيزية (كاش بلس) في محافظة المثنى لدعم النساء الحوامل والأطفال.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال حفل إطلاق المشروع بحضور نائب رئيس لجنة العمل النيابية ومحافظ المثنى والنواب واعضاء الحكومة المحلية وممثلي المنظمات الدولية ومنها اليونيسيف.

وأوضح الاسدي في كلمته، أن المشروع يهدف الى تحسين المستوى المعيشي والصحي للأسر المشمولة بالحماية الاجتماعية وتعزيز الالتزام باللقاحات الوطنية، لافتا الى ان المشروع يتضمن ثلاث دفعات بواقع 40 ألف دينار لكل فرد شهريا.

وجدد الوزير، الالتزام على دعم الفئات الأكثر احتياجاً ومواصلة العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم أفضل الخدمات لتلك الفئات.