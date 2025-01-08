2025-01-08 13:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أدانت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء (8 كانون الثاني 2025)، تمديد الحصار المفروض على مطار السليمانية الدولي من قبل الحكومة التركية لمدة ستة أشهر أخرى.

وقالت الكتلة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن" هذا القرار ليس له اي مبرر قانوني أو فني أو خدمي أو أمني ويخالف الاتفاقيات والمبادئ الدولية في مجال الطيران المدني وهو قرار سياسي وجائر".

وأضافت، أنه" في الوقت ذاته نشعر بالقلق إزاء صمت الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان ونطلب منهم إعلان موقفهم بوضوح وتوضيح الخطوات التي اتخذوها خلال مدة العامين التي فرض فيها الحصار على مطار السليمانية الدولي".

وأكملت، أن" عدة لجان من مجلس النواب والحكومة كانت قد زارت مطار السليمانية الدولي في وقت سابق وأثبتت تقارير اللجان عدم وجود مشاكل أمنية وخدمية وقانونية.

وأعلن مطار السليمانية الدولي، مساء الاثنين الماضي، تمديد الحظر التركي على الرحلات الجوية القادمة إلى المطار والمغادرة منه. وقال مدير المطار، هندرين هيوا، في تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام الكردية إن "إدارة المطار تسلمت تبليغاً رسمياً بأن تركيا مددت تعليق الرحلات الجوية إلى مطار السليمانية الدولي لمدة ستة أشهر أخرى"، من دون أن يدلي بأي تفاصيل أخرى.