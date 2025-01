السوداني يلتقي الرئيس الإيراني لتعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة ملفات الطاقة والتعاون الاقتصادي

2025-01-08 14:00:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/متابعةاجتمع رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء، في قصر سعد آباد بالعاصمة الإيرانية طهران، مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في زيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وأكد السوداني خلال الاجتماع أن الزيارة تسعى إلى تعزيز التعاون بين بغداد وطهران، مشيراً إلى التشاور حول ملفات حيوية، أبرزها تجهيز العراق بالغاز والطاقة. […]

