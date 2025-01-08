تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مع الرئيس الإيراني

2025-01-08 14:05:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، تفاصيل اجتماع رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان في طهران.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، التقى اليوم الأربعاء، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مسعود بزشكيان، في قصر سعد آباد بالعاصمة طهران التي وصلها اليوم في زيارة رسمية"، مبيناً أنه "جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية، وأهمية استمرار جهود التعاون المشترك في إطار الاتفاقات والتفاهمات الثنائية وتطوير الشراكة البناءة، بما يعزز مصالح البلدين الجارين".

وأضاف أن "اللقاء شهد مناقشة التعاون والتنسيق في المواقف بين البلدين بشأن تطورات الأحداث في المنطقة، ولاسيما الأوضاع في سوريا وضرورة العمل المشترك لإرساء الأمن والاستقرار فيها والحفاظ على وحدة أراضيها".

وتابع أن "اللقاء بحث تداعيات العدوان الصهيوني المستمر على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتأكيد على استمرار جهود العراق، استناداً إلى علاقات التعاون البناء مع الجمهورية الإسلامية ومحيطه العربي والإقليمي، من أجل فرض التهدئة والاستقرار في عموم المنطقة".

وأشار إلى أن "رئيس مجلس الوزراء، ترأس الوفد الحكومي العراقي في المباحثات الثنائية الموسعة التي عقدت في طهران، فيما ترأس الوفد الإيراني رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مسعود بزشكيان، حيث تناولت مجالات التعاون والشراكة بين البلدين على مختلف الصعد والمجالات".

ولفت إلى أنه "حضر المباحثات عن الوفد العراقي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ووزيرا الكهرباء والتجارة، ومستشار الأمن القومي، ومستشار رئيس مجلس الوزراء، ومدير عام المشاريع النفطية في وزارة النفط".

وأوضح أن "المباحثات بين وفدي البلدين، شهدت استعراض الإجراءات المتخذة من الجانبين لتفعيل مذكرات التفاهم، التي سبق توقيعها خلال زيارة الرئيس بزشكيان إلى بغداد في أيلول الماضي، خصوصاً التي تتركز في مجالات؛ الربط السككي لنقل الزائرين، والأمن وضبط الحدود، ومجالات الطاقة، والمدن الصناعية المشتركة".