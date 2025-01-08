الرئيس الإيراني: تطرقنا للتعاون الاقتصادي مع العراق وأكدنا أهمية إنجاز خط الشلامجة السككي

2025-01-08 14:05:01 - المصدر: واع

طهران ـ واع ـ دريد زهير

أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، التطرق الى التعاون الاقتصادي مع العراق، فيما أشار الى أهمية إنجاز خط الشلامجة السككي.

وقال بزشكيان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العراق بلد استراتيجي ومهم لإيران"، مبيناً أن "العلاقات بين البلدين في أفضل حالاتها".

وأضاف، أن "العراق يمر بمرحلة جيدة من الاستقرار والتنمية"، مشيرا الى "مناقشة التطورات في المنطقة مع رئيس الوزراء والمفاوضات كانت جيدة".

وتابع، "لدينا روابط مشتركة بشأن التطورات في سوريا"، منوهاً بأن "احتمال إعادة تفعيل الخلايا الإرهابية يشكل هاجساً على العراق وإيران".

وأردف، "تطرقنا إلى التعاون الاقتصادي والتجاري مع العراق"، مؤكداً "أهمية تسريع العمل في إنجاز خط الشلامجة السككي".

وشدد الرئيس الإيراني، "نقدر عالياً استقبال العراق للزوار الإيرانيين خلال الأعوام السابقة".