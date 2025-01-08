2025-01-08 14:09:04 - المصدر: ايشان

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، بأن الاستقرار في سوريا هو مفتاح لاستقرار المنطقة، داعياً إلى حل سياسي شامل في سوريا، ووقف الحرب الصهيونية على غزة. وقال السوداني، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في العاصمة الإيرانية طهران، إن “زيارتنا إلى طهران تأتي لتعزيز العلاقات الثنائية، وعقدنا اجتماعاً […]

ظهرت المقالة السوداني من طهران يدعو إلى حل سياسي شامل في سوريا: استقرارها مفتاح لاستقرار المنطقة أولاً على ايشان.



