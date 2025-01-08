2025-01-08 14:09:04 - المصدر: ايشان

تحتفل عُمان السبت المقبل بمرور خمسة أعوام على تولي السلطان هيثم بن طارق المعظم مقاليد الحكم في الحادي عشر من يناير 2020. وتزامنًا مع احتفالات السلطنة بهذه الذكرى، نظمت وزارة الإعلام العمانية على مدى يومين متواصلين (٨-٩ يناير ٢٠٢٥م) لقاءات إعلامية تجمع عددًا من الرؤساء التنفيذيين في سلطنة عُمان مع ٤٩ مؤسسة إعلاميّة دولية من ١٨ […]

ظهرت المقالة سلطنة عُمان تستعرض انجازاتها السياسية والاقتصادية والتنموية أولاً على ايشان.



