الرئيس الإيراني يدعو العراق الى الإسراع بتنفيذ خط سكك شلامجة البصرة

2025-01-08 14:15:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

دعا الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان، العراق الى تسريع تنفيذ خط سكك الحديد شلامجة – البصرة. وقال بزشكيان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني في طهران، أجرينا محادثات جيدة حول المستجدات الأخيرة في المنطقة وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، مؤكدا، أولوياتنا هي تنمية العلاقات مع دول الجوار ولا سيما العراق. واكد بزشكيان أن زيارة رئيس وزراء العراق الى ايران تعد إحدى نقاط التحول في العلاقات بين البلدين، والتي سنشهد نتائجها في المستقبل وفي مسيرة التعاون الثنائي المتنامية، مشيرا الى أن العلاقات بين البلدين، مستمرة في أعلى المستويات. وذكر، إنه تم في هذا اللقاء مناقشة التعاون الاقتصادي والتجاري، من ضمنها الخطط المهمة بين البلدين وكذلك تسريع بناء مشروع سكة حديد الشلامجة – البصرة الذي يعمل السوداني بجدية لتنفيذه. وأوضح بزشكيان، بحثنا تطوير العلاقات في المجالات الجمركية، ووجود الشركات الإيرانية والعراقية في مشاريع استثمارية مشتركة، وتسهيل النقل البري وزيادة عبور البضائع والمسافرين وتعزيز الأسواق الحدودية وحل المشكلات المتعلقة بأنشطة القطاعات الخاصة وتوفير الاحتياجات المتبادلة للقطاعات الأخرى، ونأمل انه بجهود مشتركة، ان نشهد نتائجها في تنمية التجارة بين البلدين.