البرلمان العراقي يوصي بإيقاف فتح كليات الطب البشري والأسنان والصيدلة (وثيقة)

2025-01-08 14:40:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أوصت لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب العراقي، يوم الأربعاء،بتوجيه الجهات المعنية بوقف فتح كليات جديدة من اختصاصات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة،لحين إجراء دراسة شاملة ومتكاملة عن الاحتياجات الفعلية لهذه الاختصاصات.

وبحسب كتاب صادر عن اللجنة وموجه الى مكتب رئيس مجلس الوزراء حصلت وكالةشفق نيوز على نسخة منه، فقد أوضحت اللجنة أن "هذا الإجراء يهدف الى الحفاظ على جودة التعليمالطبي في العراق، وضمان توافق مخرجات العملية التعليمية مع متطلبات سوق العمل بما يخدممصلحة المجتمع ويساهم في تعزيز النظام الصحي وتماشياً مع المنهاج الوزاري في تطويرالقطاع الصحي".

وتابعت، "كما أن هذا الإجراء يأتي نظراً الى تزايد أعداد الخريجينمن الكليات الخاصة بالطب البشري وطب الأسنان والصيدلة وما يترتب على ذلك من تأثير مباشرعلى مستوى التعليم وجودته، فضلاً عن الإشكالات المتعلقة باستيعاب سوق العمل للعددالمتزايد من الخريجين".

وكانت نقابة الأطباء في العراق قد أكدت، في شهر ايلول/ديسمبر من العام2024، أن هذه المهنة باتت أمام "عجز كبير" جراء زيادة أعداد قبول طلبة السادسالاعدادي بهذا القسم من الكليات والجامعات الطبية ليفوق عدد الخريجين منه الحاجة الفعليةللبلاد.

وعموما تشهد الكليات الطبية في العراق إقبالا واسعا من قبل خريجي الصفالسادس الاعدادي الفرع العلمي لضمان التعيين المركزي فيها على الملاك الدائم للدولة،وهذا ما ألمح إليه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في مناسبات عدة.

وعلى الرغم من ارتفاع معدلات القبول في تلك الكليات إلا أن الأسر العراقيةتقوم ببذل الكثير من الجهد من الأموال والوقت من أجل إلحاق ابنائها في دورات المعاهدالتعليمية الاهلية والدروس الخصوصية والمدارس غير الحكومية في سبيل تحقيق المعدل المطلوبالذي يؤهلهم للقبول في الجامعات والكليات والمعاهد الطبية.

وبات العراق يُخرِّج سنوياً جيوشاً من طلبة التخصصات الطبية في السنواتالأخيرة بعد السماح لفتح كليات اهلية في هذا المجال، وقد احدث ذلك ازمة في ايجاد درجاتوظيفية لهم في المستشفيات والعيادات الطبية الحكومية، في حين أن تعيينهم كان مضموناومنتظما قبل العام 2003 وافتتاح تلك الكليات.



