2025-01-08 15:00:04 - المصدر: ايشان

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم،، اليوم الأربعاء، تأجيل مباريات دوري نجوم العراق يوماً واحداً. وقال مدير إعلام دوري نجوم العراق، حسين الخرسان، إن “المسابقات قررت تأجيل جدول المباريات ليوم واحد”. وأضاف الخرسان أن “التأجيل جاء تضامناً مح حكام الدوري بعد حادثة يوم أمس وما تعرض له الحكم حسين فلاح، من اعتداء أثناء […]

ظهرت المقالة بعد حادثة الحكم حسين فلاح.. تأجيل مباريات دوري النجوم ودرجال يتوعد بإجراءات رادعة أولاً على ايشان.



