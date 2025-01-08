هيئة الاتصالات تطلق البوابة الدولية الجديدة للربط والعبور الدولي للكويت (مسار العراق)

2025-01-08 15:00:04 - المصدر: كونا

الكويت - 8 - 1 (كونا) -- أعلنت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات عن إطلاق البوابة الدولية الجديدة للربط والعبور الدولي للكويت (مسار العراق) وذلك بالشراكة مع شركة (كيمز زاجل) للاتصالات.وقالت الهيئة في بيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء إن (مسار العراق) يوفر بديلا بريا متكاملا للمسارات البحرية التقليدية ويتميز بزمن تأخير منخفض إذ تبلغ سرعة الاستجابة من الكويت الى مدينة فرانكفورت الألمانية 78 مللي/ثانية ذهابا وإيابا.وأضافت أن سعة الكابل تدعم ما يصل إلى 100 غيغابيت في الثانية مما يجعله خيارا موثوقا للشركات الكبرى ومزودي الخدمات الدوليين إذ يتيح توجيه حركة البيانات من الكويت إلى أوروبا مرورا بالعراق بشكل آمن وفعال.وذكرت أن هذا المسار الجديد يمثل بديلا للمسارات البحرية التي تمر عبر البحر الأحمر حيث يتفادى التحديات المرتبطة بصيانة الكابلات البحرية التي تؤثر على استمرارية الخدمة كما يوفر حلا مرنا وآمنا لنقل البيانات دون انقطاع مما يعزز موثوقية البنية التحتية الرقمية.ونقل عن البيان عن رئيس الهيئة بالانابة عبدالله العجمي قوله إن (مسار العراق) يعزز مكانة الكويت كرائد إقليمي في مجال الاتصال الرقمي الآمن والمتطور موضحا أن المشروع يمثل خطوة إضافية نحو تعزيز البنية التحتية الوطنية ودعم النمو الاقتصادي والابتكار التكنولوجي.وأضاف العجمي أن شركات الاتصالات المحلية بدأت في الاستفادة من هذا المسار الجديد لتعزيز فعالية شبكاتها وتقليل زمن التأخير مما يسهم في تقديم تجربة أفضل للعملاء.وأكد التزام الهيئة المستمر بتطوير البنية التحتية الرقمية في الكويت وتعزيز دورها الريادي في الاقتصاد الرقمي الدولي من خلال إطلاق المزيد من المبادرات النوعية والشراكات الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.وأوضح أن هذه المبادرة الاستراتيجية تمت بالتعاون مع الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية العراقية (ITPC) وبدعم من وزيرة الاتصالات العراقية الدكتورة هيام الياسري. (النهاية) ف ه / ه ث