مدير عام موانئ العراق يوجه بتوفير التسهيلات اللازمة كافة لسائقي الشاحنات والمخرجين

2025-01-08 15:05:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

وجه مدير عام موانئ العراق فرحان الفرطوسي، اليوم الأربعاء، بتوفير التسهيلات اللازمة كافة لسائقي الشاحنات والمخرجين. وذكر بيان صادر عن الموانئ تلقته الاقتصاد نيوز، أن الفرطوسي عقد اجتماعاً هاماً مع مديري شركات التشغيل المشترك في مختلف موانئ البلاد. وشدد الفرطوسي على أهمية توفير جميع التسهيلات اللازمة لسائقي الشاحنات والمخرجين، وذلك بهدف تسريع وتسهيل عمليات الشحن والتفريغ في جميع المحطات. وأكد على ضرورة تذليل جميع العقبات التي قد تواجه سير العمل في الموانئ، معتبراً أن أي تأخير في عمليات الشحن والتفريغ يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني. ووجه بضرورة محاسبة أي موظف أو شركة تعرقل سير العمل أو تتسبب في أي نوع من الإضرابات أو التباطئ، لافتا إلى أن هذا الاجتماع يساهم في رفع كفاءة العمل في الموانئ العراقية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين والتجار وتوفير كافة متطلبات سائقي الشاحنات والمخرحين، وتعزيز مكانة العراق كمركز تجاري مهم في المنطقة.