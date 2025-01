2025-01-08 15:09:07 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أظهرت وثيقة اطّلعت عليها عراق أوبزيرفر توجيهاً من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لتمويل حساب حكومة اقليم كوردستان بمبلغ اكثر من 176 مليار دينار عراقي.

